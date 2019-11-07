Жаров предложил наказывать за покупку украденных персональных данных

Роскомнадзор планирует ввести наказания не только за незаконное распространение персональных данных, но и за их покупку и последующее использование. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров на конференции «Защита персональных данных», передает ТАСС.

«Мы считаем, что поскольку утечка персональных данных является серьезной проблемой мировой, то виноват не только тот, кто украл данные, но и тот, кто, сознательно понимая, что он на черном рынке приобретает массив персональных данных и потом их использует без права на то, должен нести ответственность», — подчеркнул глава Роскомнадзора.

По его словам, ведомство подготовит поправки об ответственности за покупку украденных персональных данных к весне 2020 года. Жаров добавил, что пока речь идет об административной ответственности.

Он выразил надежду, что инициативу поддержат Минкомсвязь России и Федеральное собрание.