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Общество ,  
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Синоптики пообещали 10 градусов тепла в Москве в выходные

Погода в столичном регионе будет незначительно колебаться, но к выходным опять потеплеет, сообщила РБК главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По ее словам погода идет волнами. «Сейчас мы вступаем в период прохладной погоды, когда температура воздуха хоть и остается выше климатической нормы, но уже не на 5-7 градусов, а на 3-4. Следующая волна теплой погоды подойдет к московскому региону в воскресенье», — заявила Позднякова.

Синоптики ожидают, что температура в воскресенье в Москве превысит отметку в плюс 10 градусов. Эта волна продлится два дня, а начиная с 12 ноября в столицу придет прохлада.

К концу недели в центральную часть России придет северный антициклон и температура понизится, заявила «Российской газете» руководитель лаборатории Гидрометцентра. По ее словам, ночью в субботу, 9 ноября ожидается температура от минус 1 до плюс 4 градусов, днем — 3-8 градусов

Общество
Синоптики пообещали москвичам температурные рекорды в ноябре

Ранее в метеобюро Москвы сообщали о том, что аномально теплая для ноября погода продлится до 6 ноября. Теплая — порой на 10-11 градусов превышающая климатические нормы — погода была вызвана субтропическими воздушными массами с Балканского полуострова. Из-за этого метеорологическая зима в России «отложилась» на вторую половину ноября.

5 ноября в столице воздух прогрелся до 10,6 градуса, что стало абсолютным рекордом за всю историю метеонаблюдений для этой даты. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1922 году и составил 10,3 градуса.

Теги: похолодание, Гидрометцентр, новости РБК, погода
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