Синоптики пообещали 10 градусов тепла в Москве в выходные

Погода в столичном регионе будет незначительно колебаться, но к выходным опять потеплеет, сообщила РБК главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По ее словам погода идет волнами. «Сейчас мы вступаем в период прохладной погоды, когда температура воздуха хоть и остается выше климатической нормы, но уже не на 5-7 градусов, а на 3-4. Следующая волна теплой погоды подойдет к московскому региону в воскресенье», — заявила Позднякова.

Синоптики ожидают, что температура в воскресенье в Москве превысит отметку в плюс 10 градусов. Эта волна продлится два дня, а начиная с 12 ноября в столицу придет прохлада.

К концу недели в центральную часть России придет северный антициклон и температура понизится, заявила «Российской газете» руководитель лаборатории Гидрометцентра. По ее словам, ночью в субботу, 9 ноября ожидается температура от минус 1 до плюс 4 градусов, днем — 3-8 градусов