Синоптики пообещали москвичам температурные рекорды в ноябре

Температура воздуха в Москве в ближайшие дни будет бить рекорды. Об этом РБК сообщила главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

4 ноября значительного повышения столбика термометра синоптики не ожидают. «Сегодня нет, а завтра — вероятность [побить температурный рекорд] очень велика. Завтра температура уверенно будет выше 10 градусов, поэтому действительно будет рекордно высокая, для этих чисел ноября температура», — рассказала Позднякова.

По ее словам, подобная температура сохранится в столице и 6 ноября, и только на следующий день столбик термометра начнет опускаться.

Об аномально теплых днях синоптики предупреждали и 3 ноября. Воздух должен прогреться до 11–13 градусов тепла в Москве и до 14 градусов в области. В среднем температура превысит климатическую норму на 10 градусов. Метеорологи ожидают, что эти показатели побьют рекорд 1922 года. При этом в столице ожидаются осадки.

Потепление в центральной части России вызвано субтропическими воздушными массами, поступающими с Балканского полуострова.