Синоптики сообщили о потеплении в субботу в Москве

Синоптики сообщили о потеплении в субботу в Москве

В Москве в субботу, 2 ноября, ожидается потепление до плюс трех градусов. Об этом «РИА Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня у нас стартует скромное потепление — максимальная температура в Москве плюс 1-3, по области до 3 градусов тепла», — отметил он.

По словам синоптика, погода в столице будет облачной, местами могут пройти осадки в виде мокрого снега. Тишковец рассказал, что также ожидается юго-западный ветер с порывами 3-8 м/с. Атмосферное давление достигнет 750 мм ртутного столба.

В конце октября главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РБК, что с 1 ноября в столицу вернется положительная температура воздуха, а 4–5 ноября погода будет теплее климатической нормы. По ее словам, 5 ноября ожидается около десяти градусов тепла, и этот день может стать рекордным.