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Политика ,  
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Госдеп не получал указаний от Трампа о нефтяных месторождениях в Сирии

Госдепартамент не получал указаний от президента США Дональда Трампа относительно нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил журналистам на брифинге высокопоставленный представитель американского внешнеполитического ведомства, сообщает Reuters.

«Мы здесь, в Госдепартаменте, не получали указания от администрации Трампа что-либо делать с нефтяными месторождениями», — сказал дипломат.

Он также подтвердил, что на территориях Сирии, контролируемых американской армией, нефть добывают местные власти «на благо местных общин».

Ранее агентство Assosiated Press со ссылкой на источники сообщило об одобрении Трампом военной миссии для обеспечения безопасности нефтяных месторождений в Сирии. Как сообщалось в плане, американские военные намерены защищать бóльшую часть сирийской территории (от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки), подконтрольной курдам. При этом точный размер этой территории пока не удалось определить. Отмечалось, что новое распоряжение Трампа опровергает его недавние заявления о возвращении свыше 1,2 тыс. военных из Сирии. Источники AP отмечали, что в стране могут остаться как минимум 800 военных, в том числе порядка 200 военнослужащих на базе Эт-Танф на юге страны.

Накануне турецкое агентство Anadolu со ссылкой на местные источники узнало о начале строительства двух новых американских военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор на востоке, где расположены нефтяные месторождения.

В МИД России назвали незаконными и неприемлемыми попытки США закрепиться в районе сирийских нефтяных месторождений.

Теги: Сирия, нефтяные месторождения, Госдепартамент США
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