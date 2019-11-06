Адвокат сообщил об обыске у либертарианца Светова из-за уголовного дела

К члену Либертарианской партии России Михаилу Светову пришли с обыском. Об этом сообщил РБК его адвокат Михаил Бирюков. По его словам, в квартире около часа находятся криминалисты и следователь, которые ничего у оппозиционера не изъяли.

«Обыск идет по факту публикации поста в Instagram в 2012 году, по факту публикации возбуждено уголовное дело», — сообщил юрист. Уточнить статью, по которой возбуждено дело, Бирюков отказался, потому что его подзащитный пока не был допрошен.

Адвокат уточнил, что пока Светов проходит по уголовному делу как свидетель.

Ранее собеседник РБК в Либертарианской партии прокомментировал информацию телеканала РЕН ТВ, который без указания на источник сообщил о том, что Светова проверяют по ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении несовершеннолетнего). Он предположил, что дело в старом аккаунте Светова в Instagram, где «нашли какие-то фото».

«Надеюсь, что это неправда, — сказал РБК пресс-секретарь партии Александр Гуд. — Пока мы наблюдаем только вбросы».