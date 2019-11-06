Депутат анонсировал законопроект об упрощении получения гражданства

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников заявил, что до декабря в нижнюю палату парламента внесут законопроект об упрощении получения гражданства. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Согласно законопроекту, при вступлении в гражданство России не будут требовать отказаться от гражданства другой страны. Депутат напомнил, что раньше эту норму отменили только для жителей Донбасса.

Калашников добавил, что помимо этого в Госдуму поступит другой законопроект, вводящий новый вид на жительство. Документ разрешит иностранным студентам работать на территории России.

В конце апреля президент Владимир Путин подписал указ, который упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных республик Донбасса. В документе указано, что их заявления должны рассматривать не более трех месяцев. Президент объяснил свое решение защитой прав человека в регионе.