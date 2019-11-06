На востоке Москвы две машины столкнулись с автобусом

На востоке Москвы две машины столкнулись с автобусом

В Москве автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями. В результате никто не пострадал, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

«Косинское шоссе, 37, Салтыковская улица. В районе 17 часов было столкновение автобуса и двух легковых транспортных средств. Без пострадавших», — сказали в пресс-службе.

В столичном управлении Госавтоинспекции агентству городских новостей «Москва» рассказали, что пострадал один человек из автомобиля Lada Kalina, его осмотрела бригада скорой помощи. В ведомстве добавили, что машины столкнулись между собой, а затем задели автобус по касательной.

При этом источник «Интерфакса» сообщил, что с автобусом столкнулись три автомобиля. По его словам, пострадали десять человек, их госпитализировали. Собеседник отметил, что всего в автобусе было 15 пассажиров.