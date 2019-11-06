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В ГИБДД назвали самые аварийные районы Москвы

Самым аварийным районом Москвы за девять месяцев 2019 года оказался Выхино-Жулебино: в нем произошло 120 ДТП, в которых погибли восемь и пострадали 144 человека. Это на 17,6% больше прошлогоднего показателя, говорится в сообщении столичного управления ГИБДД, поступившем в РБК.

Второе место по аварийности занимает район Люблино, где случилось 118 аварий (четверо погибших и 142 раненых), за ним следует Марьино со 108 ДТП (пять погибших и 117 пострадавших).

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Согласно статистике, в Южном административном округе сотрудники ГИБДД за девять месяцев текущего года зарегистрировали 816 аварий, в которых погибли 39 и пострадал 941 человек. Этот округ лидирует по числу ДТП в Москве. В то же время меньше всего аварий произошло в Зеленоградском и Троицком административных округах — 111 (четверо погибших и 125 пострадавших) и 151 авария (23 погибших и 207 раненых) соответственно.

Как сообщили в Госавтоинспекции в июле, самой распространенной причиной смертельных ДТП в России стал выезд на полосу встречного движения. По мнению ведомства, решить эту проблему может разделение транспортных потоков.

Теги: Москва, ГИБДД, аварийность
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