В ДТП с тремя автомобилями в Москве пострадал подросток

В ДТП с тремя автомобилями в Москве пострадал подросток

В Москве на пересечении улиц Вавилова и проспекта 60-летия Октября столкнулись три легковых автомобиля, сообщает столичная Госавтоинспекция в официальном твиттер-аккаунте.

В результате аварии пострадал несовершеннолетний подросток.

Ранее сообщалось, что утром 1 ноября у здания столичной мэрии иномарка сбила пешехода. Автомобиль Audi, стоявший на парковке, резко сдал назад и вдавил в стену здания проходившего в этот момент сзади мужчину. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.