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В Москве такси врезалось в припаркованные автомобили

Сотрудники вневедомственной охраны во время патрулирования столичных улиц стали свидетелями ДТП, сообщает пресс-служба московской Росгвардии.

Инцидент произошел на улице Профсоюзной. На глазах росгвардейцев водитель такси не справился с управлением и врезался в несколько автомобилей, которые были припаркованы у обочины.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно блокировали машину таксиста и задержали водителя. «От него исходил резкий запах алкоголя», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Выяснилось, что за рулем автомобиля находился 47-летний житель Подмосковья. Он был передан сотрудникам полиции.

9 октября сотрудники Росгвардии, охранявшие Счетную палату России, задержали нетрезвого мужчину, который пытался проникнуть в здание. По предварительной информации, пьяный мужчина — бывший сотрудник органов внутренних дел. Его обезвредили и доставили в полицию.

Теги: Росгвардия, Москва, задержание, ДТП
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