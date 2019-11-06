Воспитателя детсада уволили после видео с избивающими девочку детьми

В Ярославле уволили воспитательницу детского сада, где дети топтали и пинали лежащую на земле девочку. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии, передает ТАСС.

«В настоящее время воспитатель в детском саду не работает, трудовой договор расторгнут», — заявили в городской администрации. В ней отметили, что увольнение входит в компетенцию главы образовательного учреждения.

29 октября в Сети появилось видео из ярославского детсада, на котором дети топчутся по лежащему на детской площадке ребенку. На ролике видно, как несколько детей прошлись по девочке и пинают ее ногами.

Как сообщил РБК автор видео, воспитательница не видела, что делают дети. В тот же день местный департамент образования начал проверку в отношении руководства и воспитателя детсада. 30 октября СК открыл уголовное дело по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) из-за применения насилия к ребенку.