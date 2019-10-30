СК завел уголовное дело после видео с топчущимися по девочке детсадовцами

СК завел уголовное дело после видео с топчущимися по девочке детсадовцами

Следственное управление СК России по Ярославской области возбудило уголовное дело после появления в сети ролика с топчущимися по девочке дошкольниками. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Мы проводили доследственную проверку по сообщениям СМИ вчера. Сегодня по результатам проверки возбуждено дело по статье 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — заявили в пресс-службе. Дело возбудили из-за применения насилия к ребенку в детском саду, уточнили в ведомстве.

29 октября трехминутное видео опубликовали местные СМИ Ярославля. На ролике видно, как дети ходят по лежащему на детской площадке ребенку и пинают его. В конце видео в кадре появляется воспитательница.

После сообщений СМИ областной СК начал выяснять обстоятельства произошедшего.

Проверку в отношении руководства и воспитателя детского сада начали департамент образования Ярославля и уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин. Представитель департамента сообщила, что девочка проходит медицинское обследование.