Появилось видео с топчущимися по девочке детсадовцами из Ярославля

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 63,83 (-0,04) Quote, 13:27
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 70,78 (-0,06) Quote, 13:27
Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:07 С чего нельзя начинать составление бизнес-плана. Тест РБК и HUAWEI, 19:03 Лидер британской оппозиции поддержал досрочные выборы в парламент Политика, 18:57 Фадеев ответил на публикации СМИ о сердечном приступе Общество, 18:57 Теннисист Хачанов проиграл во втором круге «Мастерса» в Париже Спорт, 18:55 Титов предложил брать залог с приезжающих работать в Россию вьетнамцев Бизнес, 18:54 Шойгу объявил о завершении отвода курдских отрядов от границы с Турцией Политика, 18:46 Какая проблема цифровых денег мешает их широкому распространению Крипто, 18:44 СК начал проверку после видео с топчущимися по девочке детсадовцами Общество, 18:39 Суд объяснил удовлетворение иска Дерипаски к трем западным СМИ Общество, 18:34 Видеостриминг по-русски: сервисы, которые производят собственный контент Партнерский материал, 18:34 Фигуранта «дела 27 июля» Губайдулина объявили в международный розыск Политика, 18:27 Ургант отреагировал на слова стенд-ап комика о вырезанной из эфира шутке Общество, 18:24 «Роснефть» и Pertamina выбрали проектировщика завода в Индонезии Экономика, 18:18
Общество ,  
0 
Появилось видео с топчущимися по девочке детсадовцами из Ярославля

В сети появилось трехминутное видео из детского сада в Ярославле, на котором дети топчутся по лежащему ребенку. Его опубликовали на местном новостном портале YarNews.

На ролике видно, как несколько детей топчутся по лежащей на земле девочке и пинают ее ногами. К концу видео в кадре появляется женщина, подходит к ребенку и что-то говорит ей.

Видео: Группа «Ярославль LIVE» / ВКонтакте

Автор видео Никита Макарьин рассказал РБК, что снял видео во вторник в 11:40 по местному времени.

«Девочка плакала, дети ее повалили и не давали встать. Воспитательница была на площадке, но из-за домика не видела, что там происходит», — рассказал он. По его словам, многие СМИ «сгущают краски», когда пишут, что воспитательница видела это и ничего не предпринимала. По мнению Макарьина, она «просто не уследила».

По информации портала YarNews, инцидент произошел в детском саду № 236 на улице Лисицына. В заведении корреспонденту YarNews сообщили, что с девочкой все в порядке. Администрация будет разбираться в ситуации.

Теги: детский сад, Ярославль, воспитательница, новости РБК
Материалы по теме
В Таганроге уволили сотрудницу детсада за объяснение «Конька-Горбунка»
Общество
В Петербурге задержали обстрелявшего детский сад из пневматики мужчину
Общество
Директор школы на Сахалине уволилась после избиения четвероклассницы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter