Появилось видео с топчущимися по девочке детсадовцами из Ярославля

В сети появилось трехминутное видео из детского сада в Ярославле, на котором дети топчутся по лежащему ребенку. Его опубликовали на местном новостном портале YarNews.

На ролике видно, как несколько детей топчутся по лежащей на земле девочке и пинают ее ногами. К концу видео в кадре появляется женщина, подходит к ребенку и что-то говорит ей.

Видео: Группа «Ярославль LIVE» / ВКонтакте

Автор видео Никита Макарьин рассказал РБК, что снял видео во вторник в 11:40 по местному времени.

«Девочка плакала, дети ее повалили и не давали встать. Воспитательница была на площадке, но из-за домика не видела, что там происходит», — рассказал он. По его словам, многие СМИ «сгущают краски», когда пишут, что воспитательница видела это и ничего не предпринимала. По мнению Макарьина, она «просто не уследила».