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Детсад Ярославля проверят после видео с топчущимися по девочке детьми

Департамент образования Ярославля начал проверку в отношении руководства и воспитателя детского сада из-за избиения девочки на прогулке. Об этом сообщила РБК директор департамента Елена Иванова.

По окончании проверки будут приняты меры в соответствии с нормами законодательства, уточнила она. «Сейчас ребенок проходит медицинское обследование на предмет состояния физического здоровья. Далее c согласия родителей ребенок будет обследован психологами», — добавила Иванова.

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Инцидент произошел в детском саду № 236. В сети живущий неподалеку от учреждения мужчина разместил видео, где детсадовцы топчутся по лежащей на земле девочке, пинают ее и бросают в нее палки.

В связи с поступившей информацией Следственный комитет начал проверку. Кроме того, выяснением обстоятельств происшествия занялся уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин. В частности, устанавливается причина, по которой сотрудники детского сада не известили родителей и медиков о случившемся.

Теги: Ярославль, детсад, проверка
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Появилось видео с топчущимися по девочке детсадовцами из Ярославля
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