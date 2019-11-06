Политика , 06 ноя, 13:04
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Кремль подтвердил получение прошения о помиловании от норвежского шпиона
Осужденный в России за шпионаж гражданин Норвегии Фруде Берг попросил о помиловании, его запрос будет рассмотрен в соответствии с законом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
«Он отбывает уголовное наказание в виде 14 лет лишения свободы за шпионаж и обратился с ходатайством о помиловании на имя президента России. Ходатайство рассматривается в соответствии с положением о порядке рассмотрения ходатайств», — сказал он.
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