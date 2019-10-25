Лавров назвал условие возвращения домой осужденного норвежского шпиона

Осужденный в России по статье о шпионаже норвежец Фруде Берг сможет вернуться на родину после того, как будет рассмотрено его прошение о помиловании, заявил глава МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.



Фруде Берг был задержан в Москве в 2017 году. Следствие утверждает, что норвежец был задержан ФСБ при получении документов с секретными сведениями о российском флоте, и считает, что он собирал данные об атомных подлодках.

Информацию ему, по версии суда, передавал гражданин России, бывший московский участковый Алексей Житнюк. Его арестовали 12 декабря 2017 года.

Суд над Бергом проходил в закрытом режиме в связи с наличием в деле материалов под грифом «совершенно секретно». Норвежец свою вину не признал, сославшись на то, что был вовлечен в незаконную деятельность обманом. В апреле его приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

17 октября Берг подал прошение о помиловании.