Обвиняемого в шпионаже норвежца Берга приговорили к 14 годам колонии

Фруде Берг признан виновным в сборе секретной информации о российских атомных подлодках и приговорен к 14 годам лишения свободы

Фруде Берг (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Московский городской суд признал норвежца Фруде Берга виновным в шпионаже и приговорил к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает ТАСС. Именно к такому сроку его и просило приговорить обвинение.

Суд над Бергом, задержанным в Москве в 2017 году и обвиняемым в сборе данных об атомных подлодках России, проходил в закрытом режиме в связи с наличием в деле материалов с грифом «секретно».

По версии следствия, Берг был задержан ФСБ при получении документов, где содержались секретные сведения о российском ВМФ. 11 декабря 201​8 года Мосгорсуд приговорил к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима бывшего московского участкового Алексея Житнюка, который передавал норвежцу секретные материалы.

Сам Берг себя виновным не признал и сказал, что не хотел заниматься шпионажем, но был обманут: от него скрыли, во что он ввязался и что ему за это грозит.