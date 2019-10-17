Осужденный за шпионаж норвежец Берг подал прошение о помиловании

Весной этого года норвежца приговорили к 14 годам колонии строго режима. Он был задержан в Москве с документами, где содержались секретные данные о российском ВМФ

Фруде Берг (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Норвежец Фруде Берг, приговоренный к 14 годам лишения свободы за шпионаж, подал прошение о помиловании. Об этом РБК сообщил представитель защиты Берга.

«Подтверждаю, что подал», — сказал собеседник. Когда именно норвежец подал прошение, защитник не сказал. Других подробностей он также не привел.

Берга задержали в Москве в 2017 году. В апреле 2019 года Московский городской суд приговорил его к 14 годам лишения свободы. По решению суда норвежец отбывает наказание в колонии строгого режима.

Норвежца обвиняли в сборе данных об атомных подлодках России. Следствие утверждало, что Берг был задержан ФСБ при получении документов, где содержались секретные сведения о российском флоте. Суд над ним проходил в закрытом режиме в связи с наличием в деле материалов с грифом «секретно». Сам норвежец вину не признал. Он утверждал, что не хотел заниматься шпионажем, его обманули, скрыв от него, во что он ввязался.

Второй фигурант дела — бывший московский участковый Алексей Житнюк, который передавал норвежцу секретные материалы, в декабре 2018 года был приговорен к 13 годам лишения свободы.