Лавров увидел попытку ввести цензуру в ограничениях для СМИ из России

В ряде стран предпринимаются попытки ввести политическую цензуру, вводятся ограничения на работу российских СМИ, заявил глава МИД Сергей Лавров на конференции ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в Москве, передает корреспондент РБК.

В качестве примера министр привел конференцию по свободе СМИ в Лондоне, куда не пустили журналистов и дипломатов. По мнению Лаврова, подобные проекты, на которые приглашают только «своих», направлены на разделение информационного пространства, а их цель — регулирование ресурсов и, «если говорить прямо, ввести политическую цензуру».

«Запад стал бояться честной конкуренции в информационном пространстве», — заявил министр.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир отметил, что прошедшее 6 ноября мероприятие — первая такая конференция в России с 1991 года. Он напомнил, что Россия взяла на себя определенные обязательства в рамках ОБСЕ, а ее конституция запрещает цензуру. Дезир добавил, что его беспокоит распространение фейков и применение закона об иностранных агентах, затрудняющее работу журналистов.