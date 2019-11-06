Таджикские пограничники назвали напавших на заставу бойцами ИГ

Члены группировки, напавшей в ночь на 6 ноября на пограничную заставу в Таджикистане, оказались боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщили в пресс-центре погранвойск ГКНБ, передает НИАТ «Ховар».

По данным ведомства, ночью 3 ноября боевики незаконно перебрались из пограничного уезда Калаи-Зол в Афганистане в Кубодиенский район Таджикистана. Все они являлись членами ИГ и выполняли спецзадание.

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