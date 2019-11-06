В Приморье возобновили погрузку последних белух из «китовой тюрьмы»

В Приморской бухте Средняя возобновилась погрузка оставшихся белух, которых планируется выпустить из «китовой тюрьмы» в Японское море. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Днем ранее процесс погрузки был прерван из-за неблагоприятных погодных условий. Состояние белух оценивается как «хорошее», за ночь специалисты поменяли животным воду. Транспортировка в открытое море планируется осуществляться на двух судах — «Профессор Кагановский» и «Зодиак».

5 ноября в Приморье началась погрузка последних белух, содержавшихся в «китовой тюрьме» в бухте Средняя. О заточении животных стало известно в ноябре 2018 года. Их планировали продать в иностранные океанариумы. По факту незаконного вылова и жестокого обращения с животными СК возбудил уголовное дело.