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Лаврову в обмен на гармонь подарили там-там

Министру обороны России Сергею Лаврову подарили африканский ударный музыкальный инструмент там-там. Подарок российскому министру сделал после переговоров глава МИД Бурунди Эзикиеле Нибигира, сообщает в своем Facebook российское ведомство.

Запись в facebook пользователя MIDRussia

После прошедшей в Москве встречи глав министерств они обменялись подарками. Лавров, в свою очередь, презентовал Нибигире тульскую гармонь.

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В июле после встречи в Ватикане президент России Владимир Путин подарил папе римскому Франциску икону с апостолами Петром и Павлом и диск с фильмом Андрея Кончаловского «Грех». Понтифик в ответ передал главе государства гравюру 1774 года работы Джузеппе Вази, на которой изображена площадь Святого Петра.

В прошлом году глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что любит рисовать и часто дарит свои работы Сергею Лаврову или председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной.

Теги: Сергей Лавров, МИД, Бурунди, подарки
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