Шойгу рассказал о подарках Лаврову и Набиуллиной в виде своих рисунков

Министр обороны Сергей Шойгу в интервью журналу Неизвестная Сибирь» рассказал, что в свободное время любит рисовать и несколько своих работ подарил главе МИДа Сергею Лаврову и председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной.

«Рисую, когда появляется свободная минута. Бывает такое и перед заседанием правительства. Потом дарю эти наброски моему давнему другу Сергею Лаврову или Эльвире Набиуллиной», — сказал он.

По его словам, «приятно сделать что-то в единственном экземпляре». Однако министр отметил, что свои работы не считает искусством. «Это такая отдушина, которая не требует дополнительных сил. Ты рисуешь, потому что тебя просто тянет к листу бумаги, потому что этим живешь», — рассказал Шойгу.

Глава Минобороны также сообщил, что у Эльвиры Набиуллиной скопилась приличная коллекция его работ. Он отметил, что она напечатала альбом с его рисунками в двух экземплярах. «Один подарила мне на день рождения, другой оставила себе», — сказал Шойгу.