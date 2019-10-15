Путин подарил наследному принцу Абу-Даби белого кречета

Президент России Владимир Путин подарил наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну белого кречета, передает корреспондент РБК.

В свою очередь, российский лидер получил в подарок макет дворца Каср аль-Хосн. Этот дворец — бывшая резиденция президента ОАЭ и старейшая крепость в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

15 октября президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в ОАЭ впервые с 2007 года. В ходе переговоров стороны обсудят вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Накануне, 14 октября, Владимир Путин вручил камчатского кречета саудовскому королю Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду. Птица является одной из наиболее крупных разновидностей соколов и занесена в Красную книгу России.