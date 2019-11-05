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Члены СПЧ назвали «неправомерной» ликвидацию движения «За права человека»

Ликвидация общественного движения «За права человека» членам Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) кажется «неправомерной и несправедливой». Об этом сказано в опубликованном на сайте СПЧ заявлении, которое подписали 21 член совета.

В сообщении указывается, что выявленные Минюстом нарушения были формальными. «Движению, по сути дела, не дали провести съезд для внесения в устав соответствующих поправок», — пишет член СПЧ Ева Меркачева в заявлении. По мнению ее коллег, эти нарушения не создавали угроз жизни и здоровью граждан, безопасности и общественному порядку. Представители Минюста не смогли отнести выявленные в общественной организации нарушения к грубым, говорится в заявлении.

«Уничтожение правозащитных организаций — проявление опасной тенденции», — говорится в заявлении.

Заявление подписали Татьяна Андреева, Лев Амбиндер, Александр Асмолов, Андрей Бабушкин, Александр Верховский, Екатерина Винокурова, Павел Гусев, Наталья Евдокимова, Иван Засурский, Юрий Костанов, Борис Кравченко, Светлана Маковецкая, Ева Меркачева, Леонид Никитинский, Генри Резник, Владимир Ряховский, Николай Сванидзе, Ольга Сидорович, Анита Соболева, Александр Сокуров и Игорь Юргенс.

1 ноября Верховный суд своим решением ликвидировал Общероссийское общественное движение «За права человека». Оно существовало 22 года, его руководителем был Лев Пономарев. В организации пообещали оспорить решение в апелляционной коллегии ВС.

В феврале «За права человека» признали иностранным агентом второй раз за пять лет. Минюст не уточнил, в связи с какими именно фактами организацию внесли в реестр. В декабре 2018 года лидер движения Лев Пономарев 16 суток просидел под арестом за призыв выйти на несогласованную акцию в защиту фигурантов дела «Нового величия».

Теги: «За права человека», Минюст, СПЧ
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Минюст потребовал ликвидировать движение Пономарева «За права человека»
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