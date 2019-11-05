Мэрия Москвы утвердила названия пяти станций Большой кольцевой линии

Правительство Москвы утвердило названия пяти строящихся станций Большой кольцевой лини (БКЛ) метро. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Станции, о которых идет речь, будут пересадочными на радиальные линии метро, поэтому для удобства им дали те же названия, которые имеют станции радиальных линий. Таким образом, для пяти строящихся станций были утверждены названия «Кунцевская», «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники» и «Электрозаводская».

После окончания строительства протяженность БКЛ должна стать самой длинной по протяженности линией метро в мире (70 км). В феврале 2018 года были открыты первые пять станций БКЛ: «Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошевская», «Шелепиха» и «Деловой центр». Протяженность этого участка составила 10,5 км.

В августе этого года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении строительства юго-западного участка БКЛ между станциями «Аминьевское шоссе» и «Мичуринский проспект».