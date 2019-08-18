В Москве прокопали второй участок Большой кольцевой линии метро

Строительство юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро между станциями «Аминьевское шоссе» и «Мичуринский проспект» в Москве завершено. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Twitter.

«Таким образом, готовы все четыре тоннеля на участке от «Аминьевского шоссе» до «Проспекта Вернадского», идет сооружение основных конструкций будущих станций московского метро», — говорится в сообщении мэра.

Ранее столичная подземка сообщала, что из-за строительства БКЛ с 18 по 24 августа на южном участке Сокольнической линии будут закрыты девять станций — от «Проспекта Вернадского» до «Коммунарки». На участке будут курсировать бесплатные автобусы. Станции возобновят работу в обычном режиме 25 августа в 5:30.

Большая кольцевая линия после завершения строительства станет самой протяженной линией московского метро. Первый участок БКЛ («Петровский парк» — «Деловой центр») открылся в феврале 2018 года. Тогда Собянин сообщил, что остальные станции БКЛ должны ввести в строй в течение четырех-пяти лет.