Песков ответил на вопрос о сроках послания Путина Федеральному собранию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что президент России может не выступить с посланием к Федеральному собранию до конца года, передает корреспондент РБК.

«Обращения президента до конца этого года может не быть. «Прямая линия» будет в следующем году», — уточнил Песков.

Пресс-секретарь отметил, что пока конкретных сроков проведения послания к Федеральному собранию не устанавливалось.

Последний раз в данном формате Путин выступил 20 февраля. Тогда дату мероприятия перенесли из-за ремонта Георгиевского зала. До 2017 года послание президента проходило в конце года, однако в 2018 году было перенесено на 1 марта, менее чем за три недели до президентских выборов.