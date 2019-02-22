Телерейтинг послания президента в Москве стал самым низким с 2013 года

Телерейтинг послания президента в Москве стал самым низким с 2013 года

В 2019 году послание президента Федеральному собранию посмотрели 39% телеаудитории Москвы. С 2014 года телерейтинг послания главы государства последовательно снижается

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Телетрансляция послания президента Федеральному собранию в 2019 году стала самой непопулярной за последние годы. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании Mediascope, проводившей исследование в Москве.

Послание 20 февраля транслировалось в эфире пяти каналов: «Первом», «России 1», «России 24», Москве 24» и «360». Cуммарно его посмотрели 5,9% москвичей или 39% телеаудитории. В абсолютном выражении число москвичей, посмотревших обращение Владимира Путина составило 870 тыс. человек.

Рекордным было послание президента в декабре 2014 года, в период присоединения Крыма. Тогда его посмотрели почти 10% москвичей или около половины телеаудитории столицы. После 2014 года телерейтинг ежегодного послания последовательно снижался. В 2015 году его посмотрели 47,6% телезрителей (8,7% москвичей), в 2016 — 43,3% (7,6% жителей столицы), в 2018 — 42,5% (7,3% москвичей).

В «докрымском» 2013 году трансляцию послания президента посмотрели 5,2% жителей Москвы.