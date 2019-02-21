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Послание Федеральному собранию — 2019 ,  
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Медведев поручил кабмину немедленно начать работу над инициативами Путина

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил начать прорабатывать меры, озвученные во время послания Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщается на сайте правительства.

На заседании кабмина Медведев отметил, что по итогам послания будет опубликован перечень поручений. При этом он попросил не дожидаться этих документов, а сразу приступать к работе.

Политика
Послание Путина Федеральному собранию. Главное

«Где-то надо реагировать более оперативно, это касается и тех инициатив, которые вчера были озвучены. По ним надо начинать работать немедленно», — сказал он, отметив, что по многим проблемам работа уже ведется.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин недоволен эффективностью выполнения получений, которые касаются проблем расследования уголовных дел против предпринимателей. В ходе послания президент заявил, что необходимо ограничить случаи, когда бизнесмены долгое время находятся под арестом. Он отмечал, что «добросовестный бизнес не должен ходить под статьей».

Послание Путина в 2019 году было посвящено в основном социальным вопросам. В частности, поддержке многодетных семей, проблемам здравоохранения, экологии, образования и борьбе с бедностью. Президент, в частности, поручил индексировать пенсии сверх уровня прожиточного минимума.

Теги: Дмитрий Медведев, Владимир Путин, послание Федеральному собранию
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