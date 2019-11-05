Политика , 05 ноя, 14:03
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В Кремле заявили о неизменности позиции Путина по транзиту газа
Позиция президента России Владимира Путина по переговорам о транзите газа через Украину не изменилась, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«С тех пор как президент Путин изложил свое отношение к этому вопросу на пресс-конференции в Будапеште ничего не изменилось. Позиция Путина хорошо известна, она уже озвучена», — сообщил Песков.
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