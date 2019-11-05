Пранкеры выложили разговор с главой Миссисипи о «президенте Порошинском»

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили, что разыграли губернатора штата Миссисипи Фила Брайанта от имени бывшего посла Украины в США Валерия Чалого (занимал эту должность с 10 июля 2015 года по 19 июля 2019 года). Запись разговора размещена на YouTube-канале Vovan222prank. РБК обратился за комментарием к губернатору Миссисипи Филу Брайанту.

В беседе с губернатором пранкеры затронули несколько тем. В частности, они обсудили возможный визит в США президента Украины. Говоря об украинском лидере, губернатор упомянул бывшего президента страны Петра Порошенко.

«Президент Порошинский... Порошенско... собирается в Соединенные Штаты?» — поинтересовался губернатор.

«Да, уже скоро», — ответил представившийся послом пранкер.

«О, господин посол, мы с огромным удовольствием приняли бы его», — отреагировал губернатор.

Кроме того, собеседники затронули тему голодомора на Украине в 1932–1933 годы. Один из пранкеров от имени посла заявил, что к голодомору причастна Россия и лично президент страны Владимир Путин. Также пранкер упомянул события в Донбассе и Крыму.

«Это такой человек (Владимир Путин. — РБК), которому я бы не стал доверять. И для большей части мира он воплощение зла. Надеюсь, наш президент (Дональд Трамп. — РБК) в курсе. И я сразу же поделюсь этим при первой выдавшейся возможности. Он (Трамп. — РБК) должен понимать, что многие считают Путина воплощением зла, понимают, на что он способен, и не стоит его недооценивать», — сказал губернатор.

Пранкер также упомянул тему производства военных кораблей, радиолокационных комплексов и различных комплектующих для боевых дронов. От имени посла он сообщил о желании Петра Порошенко приобрести ковбойские сапоги из кожи местных аллигаторов, которых разводят в Миссисипи.

В конце беседы пранкеры попросили у губернатора штата включить Украину в состав США, назвав это желание мечтой Порошенко. Однако Брайант усомнился в возможности такой сделки.

«Я думаю, что здесь могут возникнуть некоторые трудности. Это за пределами компетенций любого губернатора. По этому вопросу вы сможете пообщаться с Госдепартаментом. Но я думаю, что этого не произойдет. Мы изучим этот момент, и я попрошу моего советника по юридическим вопросам изучить этот момент. Но это не входит в круг компетенций и полномочий губернатора штата», — сказал Брайант.

Ранее в октябре Вован и Лексус разыграли губернатора Аляски Майка Данливи, представившись экс-премьером Украины Владимиром Гройсманом. Разговор касался вымышленной угрозы возвращения Аляски в состав России.