Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 63,25 (-0,78) Quote, 13:07
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 70,42 (-1,06) Quote, 13:07
Как законы физики влияют на поведение машины в заносах. Видео РБК и Cordiant, 15:56 Умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын Общество, 15:54 Штайнмайер в письме Горбачеву выступил за сближение России и Европы Политика, 15:38 В МИДе ответили на желание Трампа заключить новую сделку по оружию Политика, 15:32 Эксперты заявили о невозможности отказа от транзита газа через Украину Бизнес, 15:30 В Якутии СК начал проверку видео с управляющей самолетом девушкой Общество, 15:28 Как открыть агентство недвижимости с оборотом 1 млрд руб. в месяц РБК Стиль и Henderson, 15:27 Почему Bitcoin стал популярнее в ЮАР и Нигерии Крипто, 15:26 О главном в фармацевтике и медицине Pro, 15:25 Пранкеры выложили разговор с главой Миссисипи о «президенте Порошинском» Общество, 15:23 После отравления сотрудников в столовой «Ленты» выявили грубые нарушения Общество, 15:23 Курс рубля вырос до максимума за 3 месяца. Что ждет валюту на этой неделе Quote, 15:17 Песков ответил на вопрос о сроках послания Путина Федеральному собранию Политика, 15:15 В Совфеде нашли нового кандидата в заместители Матвиенко Политика, 15:14
Общество ,  
0 
Пранкеры выложили разговор с главой Миссисипи о «президенте Порошинском»

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили, что разыграли губернатора штата Миссисипи Фила Брайанта от имени бывшего посла Украины в США Валерия Чалого (занимал эту должность с 10 июля 2015 года по 19 июля 2019 года). Запись разговора размещена на YouTube-канале Vovan222prank. РБК обратился за комментарием к губернатору Миссисипи Филу Брайанту.

В беседе с губернатором пранкеры затронули несколько тем. В частности, они обсудили возможный визит в США президента Украины. Говоря об украинском лидере, губернатор упомянул бывшего президента страны Петра Порошенко.

«Президент Порошинский... Порошенско... собирается в Соединенные Штаты?» — поинтересовался губернатор.

«Да, уже скоро», — ответил представившийся послом пранкер.

«О, господин посол, мы с огромным удовольствием приняли бы его», — отреагировал губернатор.

Кроме того, собеседники затронули тему голодомора на Украине в 1932–1933 годы. Один из пранкеров от имени посла заявил, что к голодомору причастна Россия и лично президент страны Владимир Путин. Также пранкер упомянул события в Донбассе и Крыму.

Политика
Российские пранкеры разыграли сенатора США от лица турецкого министра

«Это такой человек (Владимир Путин. РБК), которому я бы не стал доверять. И для большей части мира он воплощение зла. Надеюсь, наш президент (Дональд Трамп.  РБК) в курсе. И я сразу же поделюсь этим при первой выдавшейся возможности. Он (Трамп. — РБК) должен понимать, что многие считают Путина воплощением зла, понимают, на что он способен, и не стоит его недооценивать», — сказал губернатор.

Пранкер также упомянул тему производства военных кораблей, радиолокационных комплексов и различных комплектующих для боевых дронов. От имени посла он сообщил о желании Петра Порошенко приобрести ковбойские сапоги из кожи местных аллигаторов, которых разводят в Миссисипи.

В конце беседы пранкеры попросили у губернатора штата включить Украину в состав США, назвав это желание мечтой Порошенко. Однако Брайант усомнился в возможности такой сделки.

«Я думаю, что здесь могут возникнуть некоторые трудности. Это за пределами компетенций любого губернатора. По этому вопросу вы сможете пообщаться с Госдепартаментом. Но я думаю, что этого не произойдет. Мы изучим этот момент, и я попрошу моего советника по юридическим вопросам изучить этот момент. Но это не входит в круг компетенций и полномочий губернатора штата», — сказал Брайант.

Политика
Пранкеры почти год общались с македонским премьером от лица Порошенко

Ранее в октябре Вован и Лексус разыграли губернатора Аляски Майка Данливи, представившись экс-премьером Украины Владимиром Гройсманом. Разговор касался вымышленной угрозы возвращения Аляски в состав России.

Теги: пранкеры, губернатор, розыгрыш, посол Украины, новости РБК
Материалы по теме
Пранкеры Вован и Лексус напугали губернатора Аляски аннексией
Общество
Российские пранкеры разыграли сенатора США от лица турецкого министра
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter