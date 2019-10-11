Российские пранкеры разыграли сенатора США от лица турецкого министра

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли сенатора-республиканца США Линдси Грэма, сообщил его представитель Кевин Бишоп, передает NBC News.

«Мы успешно отражаем многочисленные попытки разыграть сенатора Грэма и его офис, однако данный розыгрыш просочился через брешь. Они [пранкеры] подловили его», — заявил Бишоп.

Запись телефонного разговора Грэма с пранкерами, состоявшегося в августе, ранее опубликовала газета Politico. Сенатор выступает за введение санкций против Анкары за военную операцию на северо-востоке Сирии, направленную против курдских формирований, в том числе против Рабочей партии Курдистана (РПК) и курдских Отрядов самообороны, пишет издание. Однако во время беседы сенатор, думая, что говорит с главой Минобороны страны Хулуси Акаром, которого «подменил» Столяров, высказал иное мнение. Грэм отметил, что РПК представляет «крупную проблему», и рассказал, что сообщал президенту США Дональду Трампу об ошибке его предшественника Барака Обамы, положившегося на РПК. «Все, что меня тревожило, сбылось, и теперь нам придется обеспечивать защиту Турции от этой угрозы в Сирии», — сказал сенатор.

По данным газеты, Грэм также призвал Анкару не закупать российские зенитные ракетные комплексы С-400, что повторил во втором разговоре с пранкерами, состоявшемся спустя несколько дней. Он отметил, что передал слова «министра обороны Турции» американскому лидеру Дональду Трампу, добавив, что президент желает улучшения двусторонних отношений.

9 октября Анкара начала военную операцию «Источник мира» против террористов на севере и северо-востоке Сирии. Президент Реджеп Эрдоган заявил, что Вашингтон не выполнил своих обещаний по созданию безопасной зоны в регионе. В США, в свою очередь, отказались принимать какое-либо участие в операции. Вашингтон рассматривает курдские Отряды самообороны в качестве союзников в борьбе с террористами «Исламского государства» (организация запрещена в России).