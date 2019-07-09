Пранкеры почти год общались с македонским премьером от лица Порошенко

Пранкеры почти год общались с македонским премьером от лица Порошенко

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали записи трех телефонных разговоров с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко. 54-минутная подборка опубликована на YouTube.

Пранкеры указали, что первый разговор состоялся в августе 2018 года, а два других — в январе и апреле текущего года, то есть, когда Порошенко находился на посту президента Украины.

«До момента публикации этих пранков (Т.Е. ПОЧТИ ГОД!) Зоран Заев уверен, что общается с президентом Украины», — говорится в описании к подборке разговоров с македонским премьером.

В частности, на записи слышно, как Заев согласился дать «взятку» патриарху Константинопольскому Варфоломею за решение вопроса автокефалии Македонской православной церкви. «Сумма, которую я обозначил (€100 тыс.), — это со скидкой. Он сказал мне, что если я приведу друга, то он сделает скидку. Я заплатил более крупную сумму — €150 тыс.», — сказали пранкеры, на что Заев ответил: «Это очень хорошо, без проблем <...> Пожертвование будет сделано наличными».