Пранкеры Вован и Лексус напугали губернатора Аляски аннексией

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли губернатора штата Аляска Майка Данливи. Запись разговора опубликована на YouTube-канале Vovan222prank.

Пранкеры позвонили Данливи от имени Владимира Гройсмана, занимавшего пост премьер-министра Украины с 14 апреля 2016 года по 29 августа 2019 года, а также посла Украины в США Валерия Чалого (10 июля 2015 года — 19 июля 2019 года). Точная дата разговора не известна.

«В России в шуточном ключе часто говорят: «Давайте вернем Аляску». Мы решили обыграть эти разговоры, пообщаться с властями штата и узнать, расценивают ли они всерьез российскую угрозу», — сообщил РБК пранкер Владимир Кузнецов (Вован).

Кузнецов рассказал, что разговор начался с якобы планируемого визита тогдашнего президента Украины Петра Порошенко на Аляску. Губернатора предупредили о «российской угрозе», на что политик ответил, что знает о ней и следит за ситуацией.

«Хочу предупредить вас об угрозе со стороны России. Как вы знаете, амбиции Путина — это покорение Арктики, старинная русская мечта — возвращение Аляски», — утверждал пранкер.