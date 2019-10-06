Кремль назвал «теоретически возможной» встречу Путина и Трампа на АТЭС

Кремль назвал «теоретически возможной» встречу Путина и Трампа на АТЭС

Однако никаких конкретных договоренностей по этому вопросу нет. Саммит, как ожидается, пройдет в ноябре в Чили

Фото: Susan Walsh / AP

Помощник президента России Юрий Ушаков на канале «Россия 1» назвал теоретически возможной встречу Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на предстоящем саммите АТЭС. Однако «никаких движений» в этом направлении нет, добавил чиновник.

Ушаков отметил, что российская сторона «никогда не отказывается от таких встреч».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сообщил, что «пока ничего конкретного на этот счет нет», передает ТАСС.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) должен пройти 16–17 ноября в Чили. Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин рассчитывает провести в рамках этой встречи переговоры с лидером Китая Си Цзиньпинем и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

США пока не подтвердили, что именно Трамп возглавит американскую делегацию в Сантьяго, хотя власти Чили заявляли, что очень рассчитывают на приезд президента Соединенных Штатов.