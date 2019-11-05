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В Госдуме предложили ограничить число разрешений на такси в регионах

Зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от ЛДПР Александр Старовойтов предложил разрешить регионам ограничивать число разрешений на такси, сообщила газета «Ведомости».

По мнению депутата, данное решение позволит поддержать баланс спроса и предложения на рынке такси и обеспечит достойный заработок водителей. Он предложил оценить, насколько жители обеспечены такси. По данным экспертов, оптимальное количество — это 30 действующих разрешений на 1 тыс. жителей, сообщил Старовойтов. Однако рассчитать необходимое количество такси регионы могут и по-другому, добавил он. Депутат отметил, что ограничение количества разрешений послужит дальнейшему развитию рынка и повысит качество предоставляемых услуг.

В мае в Госдуме сообщили, что проект закона о государственном регулировании перевозок на такси предлагается дополнить запретом выхода на этот рынок для иностранных компаний. Иностранцам также хотят запретить и водить такси.

По данным экспертов, за последние два года более трети россиян — 33% — стали чаще пользоваться услугами такси. Согласно прогнозу Аналитического центра при правительстве, рынок легального такси в России в 2019 году вырастет на 5,6%, до 709 млрд руб., однако в ближайшие годы темпы роста постепенно замедлятся.

Теги: такси, Госдума
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Рынку легального такси предсказали замедление
Технологии и медиа
Более трети россиян стали чаще ездить на такси
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