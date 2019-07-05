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«Нафтогаз» предупредил о риске техногенной катастрофы на Украине

Если к началу отопительного сезона в хранилищах «Нафтогаза» не будет закачано 20 млрд кубометров газа, на Украине возникнет риск техногенной катастрофы. Об этом на своей странице в Facebook заявил глава компании Андрей Кобелев.

По его словам, сейчас в хранилищах находятся 13,8 млрд кубометров, а 20 млрд, которые позволят пройти отопительный сезон даже при прерывании Россией транзита с 1 января, необходимо обеспечить до 15 октября. Соответственно, для этого требуется ежедневно закачивать около 60 млн кубометров, сообщил Кобелев.

«Если на начало отопительного сезона в хранилище не будет 20 млрд кубометров — это огромный риск техногенной катастрофы. Того, что Украина, без преувеличения, замерзнет», — отметил он. Кобелев пояснил, что для этого требуются деньги, и поэтому «Нафтогаз» отсрочит выплату дополнительных дивидендов.

Контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом» на транзит российского газа истекает в конце 2019 года. С 2014 года газовые корпорации ведут о нем судебные споры в международных инстанциях. Определенности с дальнейшими перспективами поставок и транзита пока нет.

Бизнес
«Нафтогаз» в случае прекращения транзита газа потребует компенсации

«Нафтогаз» планирует обратиться в международный суд с требованием компенсации на случай прекращения транзита российского газа по украинской территории с 2020 года. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявлял, что газовое соглашение между сторонами будет возобновлено, если новые украинские власти станут опираться на прагматичные соображения, которые «возобладают над всякого рода политическими спекуляциями».
 

Теги: Катастрофа, «Нафтогаз Украины», газохранилище
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