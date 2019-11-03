Песков заявил о «развале» газовой системы Украины без транзита из России

Песков заявил о «развале» газовой системы Украины без транзита из России

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» прокомментировал спор России и Украины по газу.

По его словам, за счет «альтернативных маршрутов» Россия скоро сможет поставлять газ в Европу в обход Украины, но «однозначно» не будет этого делать. «Если не будет транзита, то ГТС [газотранспортная система] Украины просто развалится», — пояснил он (цитата по ТАСС).

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