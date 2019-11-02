«Нафтогаз» заявил о «серьезном аргументе» в споре с Москвой по газу

«Нафтогаз» заявил о «серьезном аргументе» в споре с Москвой по газу

Принятый Верховной радой законопроект о выводе украинской газотранспортной системы (ГТС) из структуры «Нафтогаза» Киев может получить «серьезный аргумент» в споре с Москвой по газу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Кобелев.

«Теперь имеем возможность вовремя завершить анбандлинг и получить серьезный аргумент на трехсторонних переговорах с «Газпромом», — заявил Коболев.

Это также позволит, по его мнению, убедить Евросоюз требовать от России сохранения украинского транзита, который стал частью западноевропейской энергосистемы.

Однако, для успеха в переговорах, отмечает Коболев, необходимо еще «принять сетевые кодексы» и своевременно заключить договоры «для корректного проведения анбандлинга».

31 октября Верховная Рада Украины приняла закон об отделении ГТС страны от «Нафтогаза Украины» и создание ее независимого оператора. Это позволит заключить контракт с «Газпромом» на транзит российского газа в соответствии с европейскими требованиями об анбандлинге «Нафтогаза», который предусматривает разделение транспортировки, хранения, добычи и продажи газа.