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Технологии и медиа ,  
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Один из трех парашютов не раскрылся во время испытаний корабля Starliner

Один из трех парашютов космического корабля CST-100 Starliner компании Boeing не раскрылся во время испытаний системы спасения экипажа. Об этом сообщается на сайте NASA.

«Несмотря на то, что он спроектирован с тремя парашютами, два успешных раскрытия приемлемы для параметров испытаний и безопасности экипажа», — говорится в сообщении.

В NASA отметили, что два парашюта раскрылись менее чем за полминуты. Всего аварийная учебная посадка заняла 95 секунд. По словам руководителя коммерческой программы космических исследований Boeing Джона Малхолланда, испытания подтвердили, что космический корабль обеспечит безопасность экипажа в случае сбоя, который он назвал маловероятным.

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17 декабря Boeing проведет еще один тестовый запуск Starliner с мыса Канаверал в штате Флорида.

В сентябре 2015 года NASA заключило первый частный контракт с компанией Boeing на доставку астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) с помощью корабля CST-100 Starliner. В августе 2018 года управление назвало имена космонавтов, которые первыми полетят на этом корабле, а также на Dragon компании SpaceX.

В феврале текущего года Reuters со ссылкой на источники написало, что NASA предупредило Boeing и SpaceX о недоработках в разрабатываемых ими кораблях. В управлении заявили, что они могут повлиять на безопасность полетов, что угрожает планам США возродить программу пилотируемых полетов в космос.

Теги: Boeing, NASA, испытания
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