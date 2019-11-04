Один из трех парашютов не раскрылся во время испытаний корабля Starliner

Один из трех парашютов не раскрылся во время испытаний корабля Starliner

Один из трех парашютов космического корабля CST-100 Starliner компании Boeing не раскрылся во время испытаний системы спасения экипажа. Об этом сообщается на сайте NASA.

«Несмотря на то, что он спроектирован с тремя парашютами, два успешных раскрытия приемлемы для параметров испытаний и безопасности экипажа», — говорится в сообщении.

В NASA отметили, что два парашюта раскрылись менее чем за полминуты. Всего аварийная учебная посадка заняла 95 секунд. По словам руководителя коммерческой программы космических исследований Boeing Джона Малхолланда, испытания подтвердили, что космический корабль обеспечит безопасность экипажа в случае сбоя, который он назвал маловероятным.

17 декабря Boeing проведет еще один тестовый запуск Starliner с мыса Канаверал в штате Флорида.