«Роскосмос» усомнился в безопасности космических кораблей SpaceX и Boeing

«Роскосмос» еженедельно консультируется с Boeing и SpaceX по поводу безопасности их космических кораблей, однако к компаниям пока «много вопросов», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

«Для того чтобы мы допустили наших космонавтов на американские корабли, должно быть подтверждено, что полеты в них безопасны», — пояснили в «Роскосмосе». В госкорпорации отметили, что консультации по этому поводу проводятся еженедельно.

Несмотря на сохраняющиеся претензии к частным космическим кораблям, дополнительные меры безопасности при стыковке корабля Starliner с МКС «Роскосмос» принимать не будет. Starliner, созданный компанией Boeing, должен будет отправиться в полет к станции в августе.

В феврале о проблемах с пилотируемыми кораблями Boeing (CST-100 Starliner) и SpaceX (Crew Dragon) предупреждало американское космическое агентство NASA. Эти недостатки могут отразиться на безопасности полетов, утверждало ведомство. По данным источников Reuters, зимой в список рисков включили от 30 до 35 технических проблем у обеих компаний.