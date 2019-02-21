NASA нашло в кораблях Boeing и SpaceX угрозу для космической программы

США рискуют не возобновить вовремя свою программу пилотируемых полетов в космос. NASA заявило о проблемах с кораблями Boeing и SpaceX. Reuters выяснил, что этих проблем больше, чем было объявлено официально

Crew Dragon (Фото: Zuma / ТАСС)

NASA предупредило компании Boeing и SpaceX о недоработках в пилотируемых кораблях, которые они разрабатывают. Эти недостатки могут отразиться на безопасности полетов, считает аэрокосмическое управление, сообщило Reuters со ссылкой на источники в аэрокосмической отрасли США и отчет NASA за 2018 год. Все это угрожает планам США возродить свою программу пилотируемых полетов в космос, отмечает агентство.

Речь идет о кораблях CST-100 StarLiner (корабль Boeing) и Crew Dragon (корабль SpaceX). На 2 марта был запланирован первый беспилотный запуск Crew Dragon, причем его переносили несколько раз, так как нужно было провести дополнительное тестирование оборудования. Беспилотный запуск CST-100 StarLiner также был сдвинут — с марта на апрель. Полеты с экипажем к МКС SpaceX должна была осуществить в июле текущего года, а Boeing — в августе.

В начале февраля NASA представило ежегодный доклад, в котором говорится, что «есть серьезные проблемы с текущими графиками запуска у SpaceX и Boeing»

В документе указывается четыре «ключевых элемента риска». В отношении Boeing это уязвимость тепловой защиты капсулы космического корабля, SpaceX в докладе упоминается в связи с технологией заправки ракеты-носителя, когда экипаж находится уже внутри капсулы. У обеих компаний есть проблемы с эффективностью парашютных систем.