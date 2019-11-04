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Эксперты оценили вероятность сценария свержения Зеленского

Украинский политолог и директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев прокомментировал РБК слова экс-министра юстиции Украины Елены Лукаш о попытке свержения Зеленского в результате процесса по разведению сил в Донбассе.

По словам Карасева, речь, скорее всего, идет не о полном свержении Зеленского, а об ограничении его возможностей на посту, а также о сосредоточении управления страной в руках местных олигархических групп.

«Сделать его [Зеленского] исключительно представительским президентом, который царствует, но не управляет. А управленческие потоки сосредоточить в одних руках. Например, в прозападных — между «Соросовской» и «Трамповской» группой. Во-вторых, между разными олигархическими группами — Коломойским, Ахметовым, Пинчуком», — сказал он.

«Даже и есть такие планы — ограничить власть Зеленского де-факто — то вопрос будет стоять и о том, кто будет премьер-министром. Нынешний [Алексей Гончарук] вряд ли годится на эту функцию, учитывая его зависимость от Всемирного банка и Международного валютного фонда», — полагает Карасев.

Политика
Экс-министр юстиции Украины сообщила о попытке свержения Зеленского

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При этом эксперт отметил, что сегодня у Зеленского есть формальные президентские полномочия, однако нет реальной опоры для эффективного управления — четкой внешней и внутриполитической линии, которая бы полностью не зависела от помощи МВФ. «У него нет монополии на военную силу. Отсутствие реальной опоры элит-базы и в экономике делает его власть слабой и неустойчивой, несмотря на электоральный успех в 73%», — заявил Карасев.

Зеленский получил количество власти, которое не имел до него ни один президент Украины, поэтому заявление Лукаш о его свержении похоже на преувеличение, заявил бывший спикер Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пургин.

«Я не думаю, что Зеленскому нужно переживать о каком-то свержении, это похоже на преувеличение. У него есть конституционное большинство в Верховной раде, тотальность Зеленского вынуждает все политические силы, что остались «за бортом», отстаивать свою позицию», — рассказал он.

По словам Пургина, Зеленский полностью «перекраивает» государство, однако резкие перемены «оставили за бортом целый политический класс, который жил на Украине 20 лет». «Конечно, они хотят сказать свое слово. Вопрос здесь стоит только в том, насколько Зеленский контролирует СБУ, насколько на СБУ имеют влияние США и насколько США заинтересованы или нет в дестабилизации ситуации на Украине», — заявил он.

В самом начале президентства Зеленского пошли слухи о том, что Порошенко будет готовить форму некого госпереворота, поэтому сценарий свержения нынешней власти вполне возможен, поделился своим мнением с РБК телеведущий Владимир Соловьев.

«Ясно, что это в первую очередь будет в интересах Порошенко. Но есть и гораздо более серьезные игроки, в частности, [глава МВД Украины] Аваков. Неслучайно же была первая попытка забрать у него Нацгвардию, но она закончилась провалом. Сейчас те люди, которые активно противодействовали разведению войск в Золотом, продолжают там находится. Это близкие к «Азову», который всегда находился под покровительством Авдакова — так что его интерес прослеживается прямой. По своим психоэмоциональным характеристикам Аваков больше подходит на роль военного диктатора, чем Порошенко», — заявил он.

В конце октября Зеленский посетил населенный пункт Золотое, который находится на линии соприкосновения в Донбассе. Украинский лидер встретился с представителями добровольческих отрядов, потребовав от них вывезти оружие из региона, на что военнослужащие отвечали, что его у них нет. «Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я пришел и сказал: «Оружие уберите», — сказал Зеленский. Позднее офис украинского президента сообщил, что полиция вывезла с территории региона оружие, о котором шла речь.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, новости РБК
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