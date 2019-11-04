Экс-министр юстиции Украины сообщила о попытке свержения Зеленского

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что украинского лидера Владимира Зеленского пытаются свергнуть. Об этом она сообщила в эфире телеканала 112 Украина.

По словам Лукаш, некоторые политические силы пытаются лишить украинского лидера власти, используя в качестве повода разведение сил в Донбассе. Бывший министр заявила, что этот процесс можно выставить в качестве капитуляции Киева, отметив, что у украинского лидера нет силовиков. Лукаш также сообщила, что политическая ситуация в стране превратилась в «череду постоянных скандалов».

В начале октября этого года трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в населенных пунктах Золотое и Петровское. 31 октября Зеленский анонсировал разведение сил вдоль линии соприкосновения в районе Петровского 4 ноября. Главным условие он назвал семидневную «тишину» в этом районе. Позже в Минобороны Украине сообщили, что дату разведения пересмотрят из-за произошедших 30 октября обстрелов.