Медведев ответил на слова Лукашенко об участии в чужих войнах

Медведев ответил на слова Лукашенко об участии в чужих войнах

Защиту земель от иностранных захватчиков недопустимо называть «участием в чужих войнах». Так премьер-министр России Дмитрий Медведев отреагировал на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что республика несла большие потери, участвуя в чужих войнах, передает ТАСС.

Медведев отметил, что наши предки, которые жили на территории России и Белоруссии, защищали свои земли от иностранного вмешательства. «Наши отцы и деды защищали свою землю, это не «участие в чужих войнах», — отметил глава правительства.

В конце октября Лукашенко, комментируя размещение американских танков в Литве, заявил, что Белоруссия за последние сто лет «неоднократно страдала от чужих войн».

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