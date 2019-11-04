Политика , 04 ноя, 16:23
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Медведев ответил на слова Лукашенко об участии в чужих войнах
Защиту земель от иностранных захватчиков недопустимо называть «участием в чужих войнах». Так премьер-министр России Дмитрий Медведев отреагировал на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что республика несла большие потери, участвуя в чужих войнах, передает ТАСС.
Медведев отметил, что наши предки, которые жили на территории России и Белоруссии, защищали свои земли от иностранного вмешательства. «Наши отцы и деды защищали свою землю, это не «участие в чужих войнах», — отметил глава правительства.
В конце октября Лукашенко, комментируя размещение американских танков в Литве, заявил, что Белоруссия за последние сто лет «неоднократно страдала от чужих войн».
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