Бутина сообщила о получении нового российского паспорта

Мария Бутина, вернувшаяся в Россию после освобождения из американской тюрьмы, заявила о получении нового российского паспорта на своей странице в социальной сети Facebook.

«Прежний российский внутренний паспорт был отобран и подло не возвращен мне сотрудниками ФБР. Видимо, они его сохранили с целью глумления, надругательств и дальнейших издевательств», — сообщила она.

Бутина была задержана в США в июле 2018 года, когда находилась в стране по студенческой визе. Ее обвинили в работе иностранным агентом без лицензии и приговорили к 18 месяцам лишения свободы. Позже осужденной сократили срок на десять дней. После освобождения из американской тюрьмы Бутину передали России, после чего она вернулась на родину 26 октября.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала возвращение Бутиной завершением длившейся полтора года драмы.