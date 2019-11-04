Пираты похитили девять членов экипажа норвежского судна у берегов Бенина

У побережья Бенина пираты напали на принадлежащее норвежской компании JJ Ugland судно, похищены девять членов экипажа. Об этом сообщается на сайте компании.

Как следует из текста сообщения, нападение произошло берегов города Котону. По данным компании, пираты напали на судно MV Bonita, когда оно стояло на якоре. После нападения судно прибыло в порт Котону, оставшиеся на борту члены экипажа сообщили о происшедшем местным властям. В компании не уточнили информацию о гражданстве похищенных.

В середине августа этого года пираты захватили грузовое судно «Мармалайта» у берегов Камеруна. В плен попали восемь членов экипажа, включая трех россиян. Позже в посольстве России в Камеруне сообщили об освобождении российских моряков.