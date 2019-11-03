Шестеро протестующих пострадали после нападения с ножом в Гонконге

В Гонконге мужчина напал с ножом на протестующих после спора о политике, в результате пострадали шесть человек, а депутату окружного совета злоумышленник откусил ухо, передает газета South China Morning Post.

Инцидент произошел возле торгового центра. Неизвестный ранил ножом четырех человек после спора на политическую тему, после чего на него напала толпа. Один из мужчин, пытавшийся защитить нападавшего, также пострадал, его задержала полиция. Еще одна девушка получила легкие ранения. Среди пострадавших оказался депутат окружного совета, ему нападавший откусил часть уха. Пятеро пострадавших госпитализированы, двое мужчин, включая нападавшего, находятся в тяжелом состоянии, еще один мужчина и женщина — в критическом.

Как сообщили очевидцы, перед нападением он крикнул: «Свободу Тайваню!»

Накануне во время протестов в Гонконге от действий полиции во время разгона демонстрантов пострадали российские журналисты телеканала RTVi, приехавшие снимать репортаж об акциях протеста. Корреспонденту распылили слезоточивый газ в лицо, а оператора несколько раз ударили дубинкой.